هل تناول أجنحة ورقاب الدجاج يٌصيب بالفشل الكلوي؟

تواصل- فريق التحرير:

نفى رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، ما أثير أخيرًا حول دراسة نشرها موقع “health line” العلمي، تبيّن أن أجنحة الدجاج ورقابها لها أضرار خطرة على صحة الإنسان وذلك بسبب الحقن بمادة تسمى “الستيرويد”، وهي نوع من الهرمونات تسبب الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال، موضحًا أن ذلك غير صحيح وغير علمي.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة مشتركة من هيئة الغذاء ووزارة الزراعة للرقابة على المزارع، موضحاً أنه في المملكة يمنع استيراد الهرمونات بكل أنواعها لحقن الدواجن من أجل التضخيم أو التفقيس والتسمين أو غيره، بالإضافة إلى أن الغذاء المستخدم نباتي 100 %.

وأكد “كدمان”: السلالات عالميًا في الوقت الراهن تطورت وأصبحت في كل الأنواع الحيوانية منها ما هو لاحم ومنها غير ذلك مثل الأبقار أنواع اللحوم وأنواع الحليب.

وقال: استطاع العلماء الوصول إلى سلالات يكون معامل تحويل العلف إلى بروتين عالٍ أي بمعنى عند منح مقدار 2 كيلو علف نباتي يمكن الحصول على قرابة “كيلو صافي” من لحم الدجاج.

يُشار إلى أن دراسة تم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين تشير إلى أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى “الستيرويد”.