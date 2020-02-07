الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل تناول أجنحة ورقاب الدجاج يٌصيب بالفشل الكلوي؟

هل تناول أجنحة ورقاب الدجاج يٌصيب بالفشل الكلوي؟
0

تواصل- فريق التحرير:

نفى رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، ما أثير أخيرًا حول دراسة نشرها موقع “health line” العلمي، تبيّن أن أجنحة الدجاج ورقابها لها أضرار خطرة على صحة الإنسان وذلك بسبب الحقن بمادة تسمى “الستيرويد”، وهي نوع من الهرمونات تسبب الفشل الكلوي والبرود الجنسي لدى الرجال، موضحًا أن ذلك غير صحيح وغير علمي.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة مشتركة من هيئة الغذاء ووزارة الزراعة للرقابة على المزارع، موضحاً أنه في المملكة يمنع استيراد الهرمونات بكل أنواعها لحقن الدواجن من أجل التضخيم أو التفقيس والتسمين أو غيره، بالإضافة إلى أن الغذاء المستخدم نباتي 100 %.

وأكد “كدمان”: السلالات عالميًا في الوقت الراهن تطورت وأصبحت في كل الأنواع الحيوانية منها ما هو لاحم ومنها غير ذلك مثل الأبقار أنواع اللحوم وأنواع الحليب.

وقال: استطاع العلماء الوصول إلى سلالات يكون معامل تحويل العلف إلى بروتين عالٍ أي بمعنى عند منح مقدار 2 كيلو علف نباتي يمكن الحصول على قرابة “كيلو صافي” من لحم الدجاج.

يُشار إلى أن دراسة تم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين تشير إلى أن أجنحة الدجاج ورقابها، لها أضرار خطرة على صحة الإنسان، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى “الستيرويد”.

 

مواد ذات صلة

جمعية ألمانية تحذر: ارتفاع ضغط الدم يُهدد بالفشل الكلوي

جمعية ألمانية تحذر: ارتفاع ضغط الدم يُهدد بالفشل الكلوي

تحذير.. تكوُّن طبقة بيضاء على سطح اللسان يكشف عن مرض خطير

تحذير.. تكوُّن طبقة بيضاء على سطح اللسان يكشف عن مرض خطير

«بلدية دبي» تعلق على حقن الأبقار المنتجة للألبان في المملكة بـ«الهرمونات»

«بلدية دبي» تعلق على حقن الأبقار المنتجة للألبان في المملكة بـ«الهرمونات»

إغلاق 3 مطاعم بجوار الحرم المكي بسبب وجبات غير صالحة للاستهلاك (صور)

إغلاق 3 مطاعم بجوار الحرم المكي بسبب وجبات غير صالحة للاستهلاك (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة