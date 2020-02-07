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فوائد مذهلة لـ«البصل الأحمر».. تعرّف عليها

فوائد مذهلة لـ«البصل الأحمر».. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

البصل من أكثر أنواع الخضراوات شهرة حول العالم، وهو محبوب جدًا من قبل البالغين، فما تعرف عن فوائد البصل الأحمر؟.

يحتوي البصل الأحمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة المختلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من البصل بالإضافة إلى الكبريت، وهذا يعني أن له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، إليك التفاصيل:

1- خفض خطر الإصابة بالالتهابات

من أهم فوائد البصل الأحمر أنه يساعد في خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة في الجسم وذلك بسبب احتواءه على مضادات الأكسدة.
حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم والخلايا من الإصابة بالأنواع المختلفة من الالتهابات.

2- التقليل من مستويات الكوليسترول المرتفعة

يساعد إدراج البصل الأحمر ضمن النظام الغذائي الخاص بك في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

إذ أن مركبات الكبريت التي يحتوي عليها البصل تلعب دورًا في خفض الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية، إضافة إلى تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

3- تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء

تناول البصل من شأنه أن يساهم في تحسين عملية إنتاج كريات الدم الحمراء السليمة في الجسم، بالتالي تعزيز مستوياتها.

هذا الأمر من شأنه أن يحسن من جودة استخدام الأكسجين في الجسم.

4- تقوية القلب وجهاز الدوران

بما أن البصل الأحمر يساعد في تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء، فهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والجهاز الدوراني أيضًا.

هذا يعني أن البصل الأحمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز من وظائفهم المختلفة.

5- خفض خطر الإصابة بالسرطان

كما ذكرنا فإن البصل الأحمر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يعني أن خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطان ينخفض.

العلاقة هنا تعود إلى دور مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة ومنع تراكمها في الجسم، والتي بدورها ترفع من خطر الإصابة بالسرطانات.

6- ضبط مستويات السكر في الدم

واحد من فوائد البصل الأحمر المهمة هو قدرته على ضبط مستويات السكر في الدم، وذلك نتيجة احتوائه على مادة الكروم.

للكروم العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما أنه قادر على ضبط مستويات السكر بشكل جيد.

7- فوائد البصل الأحمر الأخرى

إلى جانب ما سبق، فإن للبصل الأحمر العديد من الفوائد الصحية المختلفة، ونذكر منها ما يلي:

المساعدة في فقدان الوزن

تنظيف الجسم من السموم

تعزيز صحة الفم والأسنان

المساعدة في الحفاظ على البشرة

تقوية الصحة الجنسية

المساهمة في علاج تهيج المعدة.

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