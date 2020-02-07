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تداول مقطع لمسن يفترش كورنيش الخبر.. و«العمل» تتفاعل

تداول مقطع لمسن يفترش كورنيش الخبر.. و«العمل» تتفاعل
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تواصل- فريق التحرير:

وجه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بالوقوف على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن حالة أحد المسنين في كورنيش محافظة الخبر.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قالت مساعد مدير عام الفرع لقطاع التنمية ابتسام الحميزي: «انتقلت فرقة متكاملة في حينه، لكورنيش الخبر، لبحث الحالة وتقصي الحقائق، ووجدت شخصا مسنا يبلغ من العمر 62 عاما، وتم على الفور تأمين مسكن وإعاشة له، إلى حين دراسة حالته واستكمال بقية الإجراءات وتحديد المكان الأنسب لإقامته ورعايته».

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق معاناة مسن دون مأوى منذ ما يزيد على العام في الخبر، مطالبين بضرورة الإسراع في إنهاء معاناته.

 

 

 

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