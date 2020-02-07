توضيح من «أمانة مكة» بشأن إلغاء مداخل العائلات بالمطاعم والمقاهي

تواصل – مكة المكرمة:

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن القرار المتعلق بإلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي اختياري وليس إلزاميا.

وقال المتحدث باسم الأمانة رائد سمرقند، – وفقا لـ«عكاظ»: «إنه بناءً على اللوائح والاشتراطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء مدخل قسم العائلات فإنه قرار اختياري للمحل، ولا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المنشآت بالتقيد بهذا الشرط».

كما أكدت مصادر أن القرار يعود لصاحب المطعم والمقهى دون تدخل الأمانة، التي أكدت لهم اختيارهم في توفير المداخل من عدمه، حسب رغبة العملاء دون إلزمهم بذلك.