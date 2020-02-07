الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جريمة تستر تجاري بمجال المقاولات في الرياض.. عقوبة صارمة

جريمة تستر تجاري بمجال المقاولات في الرياض.. عقوبة صارمة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن تستر على وافد من جنسية لبنانية بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين المتستر للوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات وأعمال الجبس والصيانة بمدينة الرياض.
كما بينت الأدلة ملكية الوافد للمنشأة تحت اسم المتستر وكبر حجم تعاملاته المالية في حين يحمل مهنة “فني ديكور” ،بالإضافة إلى توليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك.

ونشرت “التجارة” ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة بكافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

 

مواد ذات صلة

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

تفاصيل محاولة شخص إيذاء نفسه حرقاً بمنتزه بري غرب الرياض

تفاصيل محاولة شخص إيذاء نفسه حرقاً بمنتزه بري غرب الرياض

رجل أمن يُنقذ مقيماً سودانياً من محاولة اختطاف وسلب على يد إثيوبيين بالرياض

رجل أمن يُنقذ مقيماً سودانياً من محاولة اختطاف وسلب على يد إثيوبيين بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>