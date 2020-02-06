الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الخارجية يُسلّم رئيس الجزائر دعوة رسمية من خادم الحرمين لزيارة المملكة

وزير الخارجية يُسلّم رئيس الجزائر دعوة رسمية من خادم الحرمين لزيارة المملكة
0

تواصل – واس:

استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقصر المرادية الرئاسي اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى العاصمة الجزائر في زيارة رسمية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أعلن سمو وزير الخارجية أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة.

ووصف سموه العلاقات بين البلدين بالعريقة والراسخة، معبرًا عن التطلع لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
كما نوه سموه بتوافق المواقف بين البلدين، مبينًا حرص المملكة على التنسيق مع الجزائر في كل ما فيه مصلحة العالم العربي والإسلامي.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون العربية الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني والوفد المرافق لسموه.

 

 

 

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار «كورونا»

خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار «كورونا»

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

8 قرارات جديدة لـ«مجلس الوزراء».. أبرزها يخص نقل خدمات مكفولي ذوي الإعاقة

8 قرارات جديدة لـ«مجلس الوزراء».. أبرزها يخص نقل خدمات مكفولي ذوي الإعاقة

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية واستقرار سوق النفط

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية واستقرار سوق النفط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>