الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمن الدولة يحذر من الأفكار الدخيلة والشائعات المغرضة

أمن الدولة يحذر من الأفكار الدخيلة والشائعات المغرضة
0

تواصل – فريق التحرير:

ناقش اللواء المهندس بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أبرز مهددات الأمن الوطني في السعودية، وذلك في محاضرة توعوية لطلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بالأحساء.

وأوضح عطية، خلال المحاضرة، أن من أبزر المهددات، الأفكار الدخيلة والفساد والمخدرات والإشاعات المغرضة، لما فيها من سلبيات وأضرار على الأفراد والوطن.

وأكد اللواء عطية على أهمية مفاهيم الأمن الوطني وطرق اكتشاف المهددات، وكيفية تغيير فكر من يقوم عليها عن طريق التثقيف والتوعية والنصح، مؤكداً أن الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الصحيحة ما يسهم في سير الأمور بشكل أفضل.

مواد ذات صلة

تعميم مهم من «التعليم» بشأن استقبال طلبات العمل بمدارس تعليم الكبار

تعميم مهم من «التعليم» بشأن استقبال طلبات العمل بمدارس تعليم الكبار

خبير طقس يتوقع: 3 موجات برد على المملكة تبدأ في هذا الموعد

خبير طقس يتوقع: 3 موجات برد على المملكة تبدأ في هذا الموعد

بالخطوات.. «المرور» يوضح كيفية تفويض مالك مركبة لغيره عبر «أبشر»

بالخطوات.. «المرور» يوضح كيفية تفويض مالك مركبة لغيره عبر «أبشر»

تفاصيل محاولة شخص إيذاء نفسه حرقاً بمنتزه بري غرب الرياض

تفاصيل محاولة شخص إيذاء نفسه حرقاً بمنتزه بري غرب الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>