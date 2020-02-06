الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

4 وجبات خفيفة غنية بالفيتامينات لإنقاص الوزن

4 وجبات خفيفة غنية بالفيتامينات لإنقاص الوزن
0

تواصل – وكالات:

كشفت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باريل، عن أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد في عملية تخفيض الوزن.

وقالت باريل في حديث لها مع صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، إن من أهم الوجبات الخفيفة للتخسيس ما يلي

• الفول والحمّص

الفول والحمص خياران مثاليان للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، كما أنهما غنيان بالألياف. وبحسب سوزي، فإن الفول والحمص يحتويان على البروتينات والحديد اللازمان لصحة العضلات والبشرة.

• ألواح المكسرات

تتوفر في الأسواق الكثير من المكسرات المغلفة على شكل ألواح الشوكولاه، وتعتبر وجبة خفيفة مثالية لإنقاص الوزن، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات اللازمة لإرضاء الشهية وخفض مستويات السكر في الدم.

وتوصي خبيرة التغذية سوزي باريل بتناول هذه الألواح عوضاً عن المكسرات العادية لأنها تحتوي على أقل من 10 غرامات من السكريات.

• الجبن

يمثل الجبن خياراً رائعاً كوجبة خفيفة لأنه يحتوي على العديد من المغذيات، مثل البروتين والكالسيوم والمغنيزيوم. وعندما يتم تناوله مع وجبة من الحبوب الكاملة أو حبوب الذرة، فإنه يوفر توازناً مثالياً بين البروتين والكربوهيدرات.

• لبن الزبادي اليوناني والتوت

لبن الزبادي والتوت يحتويان على عنصري البروتين والكالسيوم. كما أن لبن الزبادي يحتوي على نسبة ضئيلة من السكريات. أما التوت فيحتوي على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية وكميات كبيرة من الألياف.

مواد ذات صلة

«الثوم».. مضاد حيوي قوي وعلاج طبيعي لأمراض خطيرة

«الثوم».. مضاد حيوي قوي وعلاج طبيعي لأمراض خطيرة

«دراسة»: «فوضى الأكل» خلال العطلات الأسبوعية يسبب «السمنة»

«دراسة»: «فوضى الأكل» خلال العطلات الأسبوعية يسبب «السمنة»

تحذير من خطورة البروتين الزائد في الحمية.. يضر بصحة القلب

تحذير من خطورة البروتين الزائد في الحمية.. يضر بصحة القلب

«الصحة» تنصح باتباع الحمية الغذائية «داش».. تحمي من أمراض خطيرة

«الصحة» تنصح باتباع الحمية الغذائية «داش».. تحمي من أمراض خطيرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>