تسهيل استخراج رخص البناء لمستفيدي «الأراضي المجانية» بالمدينة

تواصل – واس:

عقدت إدارة التخطيط العمراني والمخططات المركزية بأمانة منطقة المدينة المنورة اجتماعا بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد بن بكر زيدان ومدير عام التخطيط العمراني بالأمانة المهندس محمد سنان ومدير إدارة المخططات المركزية بالأمانة المهندس ماهر قازنلي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إدراج المخططات التابعة لوزارة الإسكان على نظام الأمانة لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء للمستفيدين من منح الأراضي المجانية بالدعم السكني لوزارة الإسكان، وشرح أهم مخططات الوزارة بالمدينة المنورة ومحافظاتها عن طريق الشاشة المرئية.