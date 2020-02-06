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بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تطوع شاب لتنظيم حركة المرور في أحد شوارع الرياض، بعدما لاحظ تعطل الإشارة المرورية وعدم وجود رجال مرور في الموقع.

ووثق مقطع فيديو ترجل الشاب من سيارته وقيامه بتنظيم المركبات وحركة السير في أحد التقاطعات بمدينة الرياض.

وعلق مصور المقطع بقوله إن الشاب ظل ينظم حركة المرور في ظل تعطل الإشارة وعدم وجود رجال مرور لأكثر من ساعة.

وأشاد مصور المقطع بمبادرة الشاب، مشيراً إلى أن جميع أصحاب المركبات العابرين استجابوا وامتثلوا لتوجيهاته، مما جعل حركة السير تمضي بانسيابية تامة دون حدوث تزاحم للمركبات أو تعطل للطريق.

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