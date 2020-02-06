كاد يفارق الحياة.. متسابق بـ«رالي حائل» يُنقذ حياة منافسه بعد إصابته

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سجل المتسابق السعودي في رالي حائل فئة سيارات نيسان 2020 فرحان محارب، موقفاً أقل ما يوصف بالإنساني والبطولي، عندما توقف لإسعاف أحد المنافسين له وهو الملاح “محمد عناب” مساعد المتسابق ماجد الأملح، الذي تعرض لحادثة أدت لابتلاعه لسانه، وكادت تودي بحياته.

وفى التفاصيل، ذكرت مصادر أنه أثناء مرور المتسابق فرحان المحارب، لاحظ تعرض منافسه لإصابة، عندما طار معول حديد كان يستخدمه لرفع مركبة الأملح العالقة في الرمال، فضربه المعول في بطنه عندما تحركت المركبة فتسبب له بجروح في البطن وبلع لسانه، فتوقف محارب وترجل عن سيارته، وتمكن في ثوان معدودات من إخراج لسان الملاح، وأجرى له تنفساً صناعياً حتى حضور مروحية الإسعاف.

من جانبها، كافأت اللجنة المنظمة المتسابق فرحان المحارب على موقفه الإنساني بخصم مدة الـ50 دقيقة التي قضاها في إسعاف زميله من إجمالي زمنه في السباق.