تعميم مهم من «التعليم» بشأن استقبال طلبات العمل بمدارس تعليم الكبار

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية لمراحلها (الابتدائي- متوسط- الثانوي)، بشأن استقبال طلبات المعلمين الراغبين في العمل بمدارس تعليم الكبار.

وأكد التعميم على استقبال طلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي القادم 1441- 1442 هـ باستثناء معلمي التخصصات التالية ( التربية الفنية – التربية البدنية)، والتأكيد على معلمي المدرسة المتقدمين للترشح الليلي استكمال جميع بنود الاستمارة وصحة ودقة البيانات الموقع عليها وتقديمها قبل يوم الخميس الموافق 26-6- 1441هـ” .