3 عادات صباحية ضارة تخلص منها فوراً

تواصل – وكالات:

العادات الصباحية مثل ترتيب السرير فور الانتهاء من النوم، وأخذ حمام بارد، ثم شرب القهوة، فضلًا عن ضبط المنبهات ليساعد على الاستيقاظ، عكس الشائع عن كونها صحية اكتشف العلماء أن تلك العادات ضارة وربما تتسبب في إصابتك ببعض الأمراض.

«ضبط المنبه»

من ضمن العادات التي تساعدنا على الاستيقاظ صباحاً واعتدنا عليها منذ الطفولة ضبط المنبه، لكن مؤخراً اكتشف العلماء أن استخدام خاصية الغفوة التي نضبطها بعد الرنين الأول للمنبه تدمر نظام النوم.

وحذر أطباء من هذا السلوك، إذ إن إعادة ضبط المنبه بعد الاستيقاظ مرة بعد مرة، فيما يُعرف بخاصية الغفوة، قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والكسل طوال اليوم، حتى لو حصل الشخص على عدد ساعات كافية من النوم طوال الليل.

ترتيب السرير فور الاستيقاظ يوفر بيئة مناسبة للكائنات الطفيلية

منذ الطفولة، نسمع الأمهات مرارًا يقولون رتب سريرك فور الاستيقاظ، غير أن باحثين في جامعة «كينجستون» البريطانية اكتشفوا أن ترتيب السرير يوفر بيئة مناسبة لتوافر كائنات طفيلية يصل عددها إلى مليون ونصف المليون؛ بسبب الدفء والرطوبة، بالإضافة إلى العرق الذي يفرزه جسم الإنسان.

لذلك من الضروري عند الاستيقاظ، فتح النوافذ لتهوية الفراش وتجفيفه، وبعدها يمكن ترتيب السرير، خاصة أن السرير المرتب قد يرفع من خطر إصابتك بالربو والحساسية؛ لوجود خلايا الجلد الميتة والعرق داخله، وفقًا لموقع ويب طب.

شرب القهوة صباحًا من العادات الضارة

ارتبط شرب القهوة صباحًا، لدى ملايين المواطنين بالمزاج الجيد، لكن العلماء كان لهم رأي مخالف، فالجسم يفرز هرمون «الكورتيزول» عند الاستيقاظ، ويسبب هذا الهرمون الشعور بالتوتر والقلق ومع شرب فنجان من القهوة التي تحتوي على الكافيين، سيرتفع منسوب هذا الهرمون؛ ما يؤدي إلى رفع نسبة النشاط إلى حد كبير ولكن فترة وجيزة، وفقا لصحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

لكن بعد فترة من شرب القهوة، يتحول هذا النشاط إلى ثقل وتعب، وكذلك قد يسبب فنجان القهوة الإصابة بالحموضة؛ بسبب مضادات الأكسدة على تحتوي عليها، والتي تساعد على إفراز حمض الهيدروليك الذي يؤثر على جدار المعدة فتسبب الحموضة، خاصة للمرضى الذين يعانون من مشكلات في المعدة، لذلك ينصح بتناول القهوة بعد ساعات عدة من الاستيقاظ.