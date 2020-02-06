خبير طقس يتوقع: 3 موجات برد على المملكة تبدأ في هذا الموعد

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الخميس هو أول موسم العقارب ومدته (39) يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم وكل نجم (13) يومًا.

وأضاف” الزعاق” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عند العامة تسمى (السم والدم والدسم)، وأغلب أيامها معتدلة وتتخللها ثلاث موجات باردة، الأولى تسمى موجة السم، والثانية تسمى موجة الدم، والثالثة تسمى موجة الدسم، ومنتصف الأسبوع القادم نستقبل موجة السم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية) .