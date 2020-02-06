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وزير الصناعة يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات بمنشآت القطاع الصناعي

وزير الصناعة يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات بمنشآت القطاع الصناعي
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تواصل – الرياض:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه ستتم معاقبة أي متلاعب في نقل الكفالة بمنشآت القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن نقل الكفالة بين المنشآت الصناعية وغيرها جرى تقنينه لمنع التلاعب، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي متلاعب بهذا الخصوص.

يأتي تصريح وزير الصناعة في أعقاب إعلان الدولة قرارها بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن منشآت القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وتشجيع الاستثمار في القطاع، حسب “المدينة”.

وعلى صعيد مختلف، نفى الخريف صحة ما يتردد عن إلزام المستثمرين بإنشاء المصانع داخل المدن الصناعية، مبيناً أن معظم التراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة خارج المدن الصناعية، كما أن اختيار نوع الاستثمار من مسؤولية المستثمر، ودور الوزارة يكون في التحفيز والتمكين.

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