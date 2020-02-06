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«الشورى» يناقش تقريري الطيران المدني وديوان المحاسبة الأسبوع المقبل

«الشورى» يناقش تقريري الطيران المدني وديوان المحاسبة الأسبوع المقبل
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تواصل – واس:

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440هـ, في جلسة سابقة.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ, في جلسة سابقة.
وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439/ 1440هـ, وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.
وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .
ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة , ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة .
وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنــوي للهيئـة العامة للطيران المـدني للعام المالي 1439 /1440هـ ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
وخلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .
ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تـقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440 هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.
كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440هـ, وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.
ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في مجالات متنوعة .

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