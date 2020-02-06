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قريباً.. «أبل» تطرح ميزة فتح قفل السيارة عبر الهاتف وساعة اليد

قريباً.. «أبل» تطرح ميزة فتح قفل السيارة عبر الهاتف وساعة اليد
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، ويبدو أن لديها ميزة “غير معلنة”، قد تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.

ويشمل الإصدار التجريبي “iOS 13.4” واجهة برمجة لتطبيق “CarKey” الجديد، وهو يعني “مفتاح السيارة”، وفقا لموقع 9to5Mac المختص بمنتجات أبل.

وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقا ، وستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية “إن أف سي”، التي تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وقال الموقع إن المفتاح الرقمي سيكون موجودا في تطبيق Wallet، أو المحفظة، الخاص بجهاز آيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة الرقمي عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر.

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية.، فشركة هيونداي الكورية لديها تطبيق مفتاح رقمي، لكنه يعمل فقط لهواتف أندرويد، ويعمل فقط مع سيارات سوناتا لعام 2020.

وقد تأتي شركة أبل بحل جديد، سيسمح لعدد أكبر من الناس من الدخول لسياراتهم عبر الهاتف، في نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكي.

ولازال التطبيق موجودا فقط في النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4 ، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل آيفون ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.

 

 

 

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