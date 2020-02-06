«الأرصاد» تنبّه سكان 3 مناطق: أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ9 مساءً

تواصل – واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والحجرة والمندق غامد الزناد وقلوة والعقيق والمراكز التابعة لها.

وجدد مدني الباحة تنبيهها للمواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

كما نبّهت الأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، وأضم ، والعرضيات مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله-.

وكذلك، أصدرت الأرصاد تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, والدرب, وصامطة, وفرسان, و الحرث, والداير بني مالك, والعارضة, والعيدابي, وفيفا, وهروب, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.