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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هيئة المهندسين» تعلن عن إجراء جديد بشأن إصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات

«هيئة المهندسين» تعلن عن إجراء جديد بشأن إصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، إنها وبالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار قامت بإلغاء أحد المتطلبات السابقة الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص المزاولة للشركات المهنية الهندسية، بهدف تيسير الإجراءات.

وقال الهيئة: إنه أصبح يُكتفى بتقديم شهادة الاعتماد المهني والدرجات المهنية الخاصة بالمهندسين الأفراد، دون الحاجة إلى إصدار أو تجديد التراخيص، كما كان مطبقاً سابقًا.

وألزمت الهيئة جميع الشركات بالعمل على تعديل بيانات الشركاء المهنيين السعوديين الموضحة في عقد التأسيس وشهادة تسجيل الشركة بوزارة التجارة، مع استبدال أرقام تراخيص المكاتب القديمة بأرقام شهادات الاعتماد المهني الخاصة بالشركاء الأفراد.

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