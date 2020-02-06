رجل أمن يُنقذ مقيماً سودانياً من محاولة اختطاف وسلب على يد إثيوبيين بالرياض

تواصل – الرياض:

أنقذ رجل أمن مقيماً سودانياً من محاولة اختطاف وسلب على يد وافدين من الجنسية الإثيوبية بحي الرمال في العاصمة الرياض.

وتعود التفاصيل إلى أن رجل الأمن كان في طريقه إلى منزله عقب انتهاء عمله، عندما لاحظ تحركات غريبة داخل مركبة تُظهر شجاراً بين ركابها في المقعد الخلفي، وبمحاولته التثبت مما يجري باستيقاف المركبة، إذا بأحد الركاب يتم إلقاؤه في عرض الطريق، فيما لاذ البقية بالفرار، – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأسرع رجل الأمن إلى إسعاف الراكب الذي أكد أنه يحمل الجنسية السودانية، موضحاً أن وافدين من الجنسية الإثيوبية حاولوا اختطافه، وسلب ما بحوزته من نقود.

وتم تمرير البلاغ لدوريات الأمن التي نجحت في ضبط أحد المتورطين، فيما تجري ملاحقه البقية.