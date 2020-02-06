لا يأس مع الحياة.. امرأة تنجب طفلة بعد 18 حالة إجهاض

تواصل – وكالات:

نجحت امراة تدعى إنغرام وولف، في إنجاب طفلتها الثالثة في أغسطس الماضي، وذلك بعد 18 حالة إجهاض متتالية بسبب تشوه في الرحم، لتؤكد مقولة لا يأس مع الحياة.

وبدأت وولف محاولة إنجاب طفل في 1997 بعد حملين ناجحين من زوجها الأول، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وبعد الإجهاض السادس عشر، وجد الأطباء أنها تعاني من تشوه يجعل رحمها ضيقاً لنمو الطفل. وبعد محاولتين فاشلتين، نجحت أخيراً في إنجاب طفلتها إديث.

وقالت وولف: “كنت دائماً أرغب في عائلة كبيرة، وكلما أجهضت ازدادت رغبتي في المزيد من الأطفال”.

وأضافت “أصبحت مهووسة بالرغبة في عائلة كبيرة بعد 18 إجهاضاً، أردت الاستمرار في المحاولة وحصلت أخيراً على مبتغاي”حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية”.