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الصحة العالمية تطلب 675 مليون دولار لتمويل خطة فحص ومواجهة «كورونا»

الصحة العالمية تطلب 675 مليون دولار لتمويل خطة فحص ومواجهة «كورونا»
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تواصل – واس:

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، خطة إستراتيجية لمساعدة الدول على تقصي فيروس كورونا المستجد-2019 لوقف انتشار الوباء بعد تسجيل 490 حالة وفاة في الصين.

ووجه الدكتور غيبرييسوس في مؤتمر صحفي الأربعاء، رسالة إلى العالم قال فيها: “استثمروا اليوم أو ستدفعون الثمن لاحقاً”، في إشارة إلى أهمية الجهوزية والاستعداد لمنع خروج الوباء من معقله في الصين.

وأضاف: “نواصل دعم الحكومة الصينية وجهودها في وقف انتشار الفيروس في معقله بمحافظة ووهان”، مشيراً إلى أن المنظمة قلقة من انتشار المرض في دول ضعيفة وليس لديها القدرة على تحديد الفيروس.

وتطالب منظمة الصحة العالمية بنحو 675 مليون دولار لتمويل الحملة منها 60 مليون دولار لتمويل عمليات المنظمة، والباقي للدول المعرضة للخطر.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن 675 مليون دولار يعد مبلغًا كبيرًا لكنه أقل كلفة من الفاتورة التي ستصلنا إن لم نكن مستعدين للتعامل مع انتشار المرض، مشيراً إلى أنه لا يمكن مواجهة الوباء دون تضامن سياسي وفني ومالي.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه تسعة ملايين دولار أميركي من صندوق الإعانات الطارئة، وأكدت أنها بصدد إرسال نصف مليون قناع وأكثر من 350 ألف قفاز طبي و40 ألف جهاز استنشاق ونحو 18 ألفاً من الأثواب الواقية من مستودعات المنظمة في دبي وأكرا إلى 24 دولة، مع عزمها رفع عدد الدول التي توفر لها المعدات، حيث ستقوم بإرسال 250 جهاز فحص إلى أكثر من 70 مختبراً لإجراء الفحوصات وتشخيص المرض.

وأكدت المنظمة أنها تقوم بتطوير الأدوية والتطعيمات، مشيرةً إلى أن التمويل سيساعد على القيام بالأبحاث الضرورية.

 

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