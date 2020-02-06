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الرياض.. الإطاحة بـ «متهور» اقتحم مدرسة بغرض التفحيط داخلها (فيديو)

الرياض.. الإطاحة بـ «متهور» اقتحم مدرسة بغرض التفحيط داخلها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط مواطن ظھر في مقطع فیديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وھو يدخل بسیارته إلى داخل مدرسة ثانوية غرب الرياض ويمارس التفحیط.

وظھر قائد المركبة، في مقطع آخر وھو يحمل سلاحاً أبیض بعد نزوله من السیارة التي كانت منزوعة اللوحات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى ضبطه وتوقیفه لدى مركز الشرطة المختص.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة باقتحام بوابة إحدى المدارس والتفحيط بداخلها.

وظهر قائد المركبة خلال المقطع، حيث قام بفتح باب المدرسة بقوة باستخدام السيارة، وقام بالتفحيط في ساحة وملاعب المدرسة من الداخل، في مشهد أثار حالة من الغضب والاستياء بين متداوليه.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حيال هذه الواقعة واتخاذ ما يلزم حيال المفحط للحد من مثل هذه الممارسات التي تعرض حياة الطلاب للخطر.

 

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