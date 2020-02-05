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طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة على 10 مناطق

طقس الخميس.. توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة على 10 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، يوم غد الخميس بمشيئة الله، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأوضح تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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