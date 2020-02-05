الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالأرقام.. «المالية» تعلن تفاصيل أوامر الدفع للقطاعين العام والخاص في 2019

بالأرقام.. «المالية» تعلن تفاصيل أوامر الدفع للقطاعين العام والخاص في 2019
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة الأوامر 993.8 مليار ريال.

وأوضحت المالية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن إجمالي أوامر الدفع المستلمة بلغ 1005361 أمر دفع، حيث تم صرف 792.7 مليار ريال للقطاع العام، بينما بلغ عدد الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5 %.

وأضافت أنه تم صرف 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وبلغت قيمة الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5%، حيث تم صرف ما نسبته 98 % من مستحقات القطاع خلال 30 يوماً.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم صرف 200.9 مليار ريال، أي ما نسبته 99% من إجمالي المبالغ المصروفة للقطاع الخاص، والخاصة بالمطالبات المالية للسنة المالية 2019 خلال 60 يوماً.

 

مواد ذات صلة

«هدف»: 4 خطوات لمنشآت القطاع الخاص للإعلان عن وظائف التشغيل والصيانة

«هدف»: 4 خطوات لمنشآت القطاع الخاص للإعلان عن وظائف التشغيل والصيانة

بمتوسط أجور 7 آلاف ريال.. وزير العمل يكشف عن أكثر المهن طلباً لدى القطاع الخاص

بمتوسط أجور 7 آلاف ريال.. وزير العمل يكشف عن أكثر المهن طلباً لدى القطاع الخاص

منع منشآت القطاع الخاص من الاستفادة بجهود المتطوعين في هذه الحالة

منع منشآت القطاع الخاص من الاستفادة بجهود المتطوعين في هذه الحالة

«بلدي الرياض» يقترح تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في «المرافق العامة»

«بلدي الرياض» يقترح تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في «المرافق العامة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>