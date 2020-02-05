نظام طبي يتنبأ بالمشاكل الصحية لسكان «نيوم» قبل حدوثها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة نيوم، اليوم الأربعاء، عن تطوير نظام طبي متقدم تحت اسم “دكتور نيوم”، وذلك لجمع البيانات الصحية للسكان والتنبؤ بمشاكلهم الصحية قبل حدوثها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، في جلسة بعنوان “مدن ذكية صُممت لتكون آمنة”، ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون.

وقال “النصر” إن نيوم ستكون أول مكان في العالم يعتمد على الرقمنة بشكلٍ كامل، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، والعمل على خطة لتدريب الآلاف من المواطنين الذين سيستثمر فيهم لتقديم الخدمة.

وأوضح رئيس شركة نيوم أنه سيتم الشهر المقبل الإعلان عن المخطط الإقليمي لنيوم، حيث ستكون منطقة ذكية متطورة تُستخدم فيها المعلومات لتحسين مستوى معيشة السكان، إذ تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030.