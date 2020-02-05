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بالفيديو.. الإطاحة بمواطن ومقيم بحوزتهما خمور مستوردة بالرياض

بالفيديو.. الإطاحة بمواطن ومقيم بحوزتهما خمور مستوردة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بشخصين، أحدهما مواطن والآخر مقيم يمني الجنسية، متورطين في ترويج الخمور المهربة من الخارج.

وأوضحت شرطة الرياض أن عمليات المراقبة والرصد على مدار 10 أيام، أسهمت في التوصل إلى استراحة يستخدمها المروجان وكراً لتوزيع الخمور.

وقامت فرقة من شرطة الرياض بمداهمة الاستراحة، وجرى ضبط المروجين، وعُثر بحوزتهما على كميات كبيرة من الخمور المهربة.

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “وزارة الداخلية” عبر “سناب شات”، كميات من عبوات الخمور المهربة المصنعة في الخارج التي ضُبطت بحوزة المروجين.

وأوضحت شرطة الرياض أنها أوقفت المتهمين وأحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهما وفقا للنظام.

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