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«النقد»: تنفيذ 38 مليون عملية تجارة إلكترونية عبر «مدى» خلال عام

«النقد»: تنفيذ 38 مليون عملية تجارة إلكترونية عبر «مدى» خلال عام
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصائيات شركة المدفوعات السعودية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن عمليات التجارة الإلكترونية التي نفذت عبر منظومة “مدى” خلال العام المنصرم 2019 بلغت أكثر 38 مليون عملية.

وأشارت شركة المدفوعات السعودية، المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسية في المملكة، إلى أن هناك إقبالاً متزايداً على استخدام الإنترنت المدعوم بمنظومة “مدى” عبر التجارة الإلكترونية، ما يعكس تميز المنظومة وتوفر عاملي الأمان والسرعة بالإضافة للتكلفة المنخفضة فيها.

وأوضحت الإحصائيات إلى أن حجم التعامل في التجارة الإلكترونية عبر مدى بلغ نحو 10 مليارات ريال، استخدمت فيه أكثر من 6 ملايين بطاقة “مدى”، وأن العمليات المرتبطة بالاتصالات، والمطاعم، والسفر، والفنادق سجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة ببقية القطاعات الأخرى.

ويعكس تزايد عمليات الشراء الإلكتروني عبر منظومة “مدى” نجاح المملكة في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية، فيما عكست الأرقام والإحصائيات ثقة المتعاملين بنظام المدفوعات الوطني “مدى”، ورضا المستهلك عن إجراءات الحماية والتوثيق المتبعة فيه.

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