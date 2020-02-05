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شركة بريطانية تعتزم إنشاء شبكة «أنفاق مغناطيسية» لتوصيل الطلبات للمنازل

شركة بريطانية تعتزم إنشاء شبكة «أنفاق مغناطيسية» لتوصيل الطلبات للمنازل
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تواصل- فريق التحرير:

اقتربت شركة ميغاواي الهندسية من إنشاء شبكة أنفاق مغناطيسية لتوصيل الطرود في جميع أنحاء لندن، وذلك بعد نجاحها في جمع مبلغ 2 مليون دولار – وفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية-.

وتأسست شركة ميغاواي التي تتخذ من مدينة ويمبلي البريطانية مقراً لها في 2017، من قبل المهندس روبرت كروز، الذي بدأ مع فريقه في جمع الأموال والمساهمات لتأسيس شبكة أنفاق داخل مدينة لندن لإيصال الطرود للزبائن بيسر وسهولة.

وستسمح الأموال التي تم جمعها بتوسيع فريق عمل الشركة، ودخول المرحلة التجريبية التي ستبدأ بمسار من الأنفاق المغناطيسية، يصل طوله إلى حوالي 2 كم، ويبلغ عرضه حوالي متر واحد.

وتقول الشركة إن شبكة الأنفاق تحت الأرض يمكنها تقديم أكثر من 600 مليون طرد سنوياً في لندن وحدها بمجرد تركيبها بالكامل.

ومن المزمع أن يبلغ عدد العربات المستخدمة في نقل الطرود، 72000 عربة في الساعة، تبلغ سرعتها 65 كم في الساعة، وتتسع كل منها لأربعة طرود.

ويقول الفريق إن شبكة الأنفاق المزمع إنشاؤها ستمنح تجار التجزئة وسيلة سريعة ورخيصة لنقل البضائع بين مراكز التوزيع والتنفيذ، ويمكن أن تكون قيد الخدمة خلال أقل من ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من أن الشركة نجحت حتى الآن في جمع قرابة 2 مليون دولار من خلال مجموعة من المستثمرين، إضافة إلى منحة حكومية بلغت قرابة 800000 دولار، إلا أن المبلغ لن يكون كافياً إلا لبناء 1500 متر من الأنفاق، لذا فإن تكلفة المشروع بأكمله يمكن أن تبلغ 20 مليار دولار.

 

 

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