خبير طقس يتوقع: بداية موجة برد قارسة على المملكة في هذا الموعد

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توقع خبير الطقس صالح الربيعان، أن المواقع المناخية تشير إلى تأثر المملكة بموجة برد قاسية تبدأ -بإذن الله- من السبت المقبل 14 جمادى الآخرة وتستمر حتى الخميس.

وأضاف “الربيعان”: “قد تكون هذه الموجة هي الأقوى هذا العام بسبب اتساع تأثيرها وطول مكوثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظاً على سلامتهم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ،الشرقية) .