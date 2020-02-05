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بمشاركة 4 جهات حكومية.. جولة تفتيشية لضبط منافذ بيع التبغ بالقنفذة

بمشاركة 4 جهات حكومية.. جولة تفتيشية لضبط منافذ بيع التبغ بالقنفذة
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تواصل – فريق التحرير:

نفذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وبلدية محافظة القنفذة ودوريات الأمن، جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ من محال ومتاجر.

وذكر مدير جمعية “كفى” بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي، أن الجولة التفتيشية أسفرت عن ضبط كمية من مواد التبغ المخالفة ومصادرتها وهي عبارة عن معسلات وجراك يباع بكمية أقل من ٥٠٠ مل وسجائر إلكترونية وأكياس تنباك أفضل.

وبيّن الحليسي أنه تم خلال الجولة التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ، كما جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ المخالفة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من تعهدات لضمان عدم تكرار الملاحظات.

 

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