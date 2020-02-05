الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مطار محلي وخط سكة حديد.. أبرز المشروعات لتطوير البنية التحتية بمحافظة الخفجي

مطار محلي وخط سكة حديد.. أبرز المشروعات لتطوير البنية التحتية بمحافظة الخفجي
0

تواصل – فريق التحرير:

يعكف مسؤولون حكوميون واختصاصيون على وضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير البنية التحتية لمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

ويُتوقع أن يتضمن المشروع إنشاء مطار محلي وخط للسكك الحديدية وربطه بمشروع قطار الخليج، ومدينة صناعية لوجيستية، ومشاريع لخدمات الطاقة، وأخرى سياحية، إضافةً إلى الإنشاءات الحيوية التي لا تتوفر بالمدينة.

وأكد مدير إدارة المشاريع والهندسة في شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس محسن عيد العتيبي، أن هذا المشروع الطموح تعمل عليه الشركة بالتعاون مع “شيفرون السعودية”، وأنهما سيتعاقدان مع أحد بيوت الخبرة لوضع الخطة الأساسية للمشروع، مضيفاً أنه يهدف لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مدينة الخفجي، وتلبية الحاجات الأساسية للسكان من مواطنين ومقيمين، -وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وكانت المملكة والكويت قد وقعتا في ديسمبر 2019، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، ويُنتظر أن تستأنف الخفجي إنتاج النفط في المنطقة المشتركة نهاية فبراير الجاري.

مواد ذات صلة

تكلفتها 1.2 مليار ريال.. مشروعات جديدة لـ«سكني» توفر 18 ألف وحدة سكنية  

تكلفتها 1.2 مليار ريال.. مشروعات جديدة لـ«سكني» توفر 18 ألف وحدة سكنية  

الإهمال في «نظافة المسجد» يغلق محطتي وقود بالخفجي

الإهمال في «نظافة المسجد» يغلق محطتي وقود بالخفجي

دراسة: المملكة ستنفق 1.1 تريليون دولار على البنية التحتية خلال 20 عاماً

دراسة: المملكة ستنفق 1.1 تريليون دولار على البنية التحتية خلال 20 عاماً

لجنة التوطين بالخفجي تداهم منزلاً مشبوهاً وتصادر أطباق بيض لسوء تخزينها (صور)

لجنة التوطين بالخفجي تداهم منزلاً مشبوهاً وتصادر أطباق بيض لسوء تخزينها (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة