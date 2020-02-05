إليك قائمة بأفضل الأطعمة لمحاربة السرطان

الأطعمة المضادة للسرطان هي تلك الأطعمة التي قد تساعد وتقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة عند إضافتها إلى النظام الغذائي للأشخاص.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأطعمة لمحاربة مرض السرطان بأنواعه المختلفة، بحسب موقع ميديكال نيوز توداي:

التفاح

يحتوي التفاح على خصائص مضادة للسرطان قد تساعد أيضاً في منع الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

ويحتوي التفاح على مادة البوليفينول التي لها خصائص واعدة مضادة للسرطان. وتشير بعض الأبحاث إلى أن البوليفينول يمتلك خصائص مضادة للأورام، حيث يثبط الفلورايد بوليفينول بروتين يلعب دوراً هاماً في نمو خلايا المرحلة المتقدمة في أنواع متقدمة من السرطان.

التوت

التوت غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وأبدى العلماء الكثير من الاهتمام بالتوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والفوائد الصحية المحتملة. وأظهرت إحدى الدراسات أن الأنثوسيانين، وهو مركب يمكن العثور عليه في التوت يخفض العلامات الحيوية لسرطان القولون.

وأظهرت دراسة أخرى أن الخصائص المضادة للالتهابات للتوت البري يمكن أن تمنع نمو أورام سرطان الثدي في الفئران.

الخضروات

تحتوي الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط واللفت، على عناصر مغذية مفيدة، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين كي والمنغنيز. وتحتوي الخضروات الصليبية أيضاً على السولفورافان، وهو مركب نباتي له خصائص مضادة للسرطان.

وأظهرت إحدى الدراسات أن السولفورافان يمنع نمو خلايا السرطان بشكل كبير ويحفز موت خلايا سرطان القولون. كما أظهرت دراسة أخرى أن السولفورافان بالاشتراك مع الجينيستين، يمكن أن يعوق بشكل كبير تطور أورام سرطان الثدي.

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي قد تمنع أنواع معينة من السرطان، ويحتوي الجزر أيضاً على العديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك فيتامين كي وفيتامين أي ومضادات الأكسدة. وكشفت الدراسات الحديثة أن البيتا كاروتين يلعب دوراً حيوياً في دعم الجهاز المناعي، وقد يمنع بعض أنواع السرطان.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، بما في ذلك سمك السلمون والماكريل غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ب، والبوتاسيوم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية. ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بأسماك المياه العذبة معرضين بنسبة 53% أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووجدت دراسة أخرى أن استهلاك زيت السمك في وقت لاحق من الحياة له صلات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات بشكل ملحوظ.

المكسرات

وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحمل جميع المكسرات خصائص مضادة للسرطان، لكن العلماء درسوا الجوز أكثر من أنواع المكسرات الأخرى، حيث يحتوي على مادة تسمى بيديونكيولاجين تلعب دوراً في الوقاية من سرطان الثدي.

البقوليات

تحتوي البقوليات، مثل الفاصولياء والبازلاء والعدس، على نسبة عالية من الألياف، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتشير إحدى الدراسات إلى وجود علاقة بين زيادة استهلاك البقول وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتشير نتائج دراسة أخرى إلى أن النساء اللواتي يكثرن من تناول الفاصولياء أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بسرطان الثدي.