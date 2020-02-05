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قريباً.. استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

قريباً.. استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
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تواصل – الرياض:

قال سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي: إنه سيتم قريباً البدء في استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا بعد توقف منذ سنوات من قبل الحكومة الإندونيسية.

وأضاف السفير “الثقفي” خلال مداخلة له على قناة “الإخبارية”، أن الحكومة الإندونيسية وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعادة هيكلة برامج تصدير العمالة المنزلية، مبيناً أنه سيبدأ تصدير العمالة إلى المملكة كتجربة لمدة ستة أشهر وفي حال نجاحها سيستمر العمل على تصدير العمالة إلى المملكة وباقي دول الشرق الأوسط تباعاً.

وأوضح أن تصدير العمالة قد تأخر عن الموعد المحدد في أكتوبر الماضي؛ بسبب بعض الأمور التقنية بين وزارتي العمل السعودية ونظيرتها الإندونيسية، مؤكداً أن العمل جارٍ على إنهاء الإجراءات قريباً.

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