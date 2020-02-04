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«العمل» تكشف حقيقة إلغاء «نظام الكفالة» للوافدين بالمملكة

«العمل» تكشف حقيقة إلغاء «نظام الكفالة» للوافدين بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، الیوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي تصريح حول ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تتشارك في قراراتھا التي تمس سوق العمل مع مختلف الجھات الحكومیة وقطاع الأعمال، ويُعلن رسمیاً عن ھذه القرارات.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أخذ المعلومات من مصادرھا الموثوقة والرسمیة.

يذكر أن أنباء متداولة زعمت إلغاء نظام الكفيل في المملكة قريبا، والاكتفاء بعقد العمل بين العامل والمؤسسة أو الشركة أو صاحب العمل، وهو ما نفته وزارة العمل.

 

 

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