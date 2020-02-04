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أرقام خيالية.. «يوتيوب» تفصح لأول مرة عن أرباحها

أرقام خيالية.. «يوتيوب» تفصح لأول مرة عن أرباحها
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تواصل – وكالات:

كشفت الشركة الأم لغوغل، “ألفابيت” لأول مرة عن حجم وحدات العمل المختلفة في غوغل، بما في ذلك إعلانات يوتيوب، والتي حققت 15 مليار دولار من إيرادات الإعلانات في العام 2019.

ونمت مبيعات إعلانات منصة يوتيوب بنسبة 36% منذ العام 2018 و86% منذ العام 2017، ولم تفصح الشركة في الماضي سوى عن الموارد المالية الخاصة بأعمال غوغل الإعلانية، والمجالات “الأخرى” في أعمال غوغل، والتي تجمع بين القطاعات الرئيسية مثل يوتيوب، وسحابة غوغل ومحرك البحث.

وقالت المديرة المالية، روث بورات في بيان يوم الاثنين إنه “لتوفير مزيد من المعلومات حول أعمالنا والفرص المستقبلية، نكشف الآن عن إيراداتنا على أساس أكثر دقة، بما في ذلك عن محرك البحث وإعلانات يوتيوب وسحابة غوغل”.

وانخفض سهم الشركة بنسبة تقارب 5% يوم الاثنين، بعد فشله في تحقيق توقعات المحللين في إيرادات وول ستريت خلال الأشهر الـ3 المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، إذ سجلت شركة “ألفابيت” إيرادات إجمالية بلغت 46 مليار دولار للربع، مقارنة بتوقعات المحللين التي بلغت 46.9 مليار دولار.

رغم ذلك، كانت الأرباح أعلى بكثير من توقعات وول ستريت، حيث سجلت شركة “ألفابيت” أرباح بلغت 15.35 دولار للسهم، بينما توقع المحللون 12.53 دولار للسهم.

ولا يزال النشاط الأساسي لشركة غوغل، والذي يطلق عليه الآن اسم “محرك البحث غوغل وغيره”، يمثل 60% من إجمالي مبيعات “ألفابيت”، إلّا أنه من المحتمل أن تكون عمليات الكشف الجديدة محاولة لتهدئة أي مخاوف بشأن إمكانات قطاعات الأعمال الأخرى في الشركة.

كما يأتي الكشف أيضاً في ظل تباطؤ نمو إيرادات “ألفابيت” بشكل عام، حيث ارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 17% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأخير، مقارنة بنسبة 20% و19% في الربعين السابقين، وبمعدلات نمو أعلى من 20% في السنوات السابقة.

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