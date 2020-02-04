الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استياء بين مستخدمي «واتساب» بسبب ميزة جديدة طرحها للتجربة

استياء بين مستخدمي «واتساب» بسبب ميزة جديدة طرحها للتجربة
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأ تطبيق “واتسآب” في اتخاذ بعض القرارات التي لا تحظى بشعبية واسعة في الوقت الحالي، بدءا من تضمين شعار “فيسبوك” في التطبيق إلى وقف دعم ملايين أجهزة آيفون و”أندرويد” القديمة.

وبدأ “واتسآب” في طرح تحديث دراماتيكي بين بعض المستخدمين المحظوظين، ولكن التغيير الكبير في مظهر تطبيق الدردشة، لا يسير على ما يرام كما يبدو، وتعد ميزة “الوضع المظلم” (Dark mood) إحدى أكثر التحديثات المتوقعة منذ سنوات، حيث يدخل التحديث حيز التنفيذ رسميا لدى البعض، الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي للشركة (beta).

وامتلأت منتديات موقع “رديت” (Reddit) بالمستخدمين المتذمرين من “الوضع المظلم”، بقول أحدهم: “لماذا يكون الوضع الجديد لـ”واتس آب أندرويد” قبيحا جدا؟ إنه أمر فظيع مقارنة بجميع الوضعيات المظلمة الأخرى، ولا يحتوي على خيارAMOLED”. وأضاف مستخدم آخر: “كنت على وشك نشر الشيء نفسه، إنه قبيح جدا”.

ولم يقتصر الأمر على انتقاد الجمهور العام للتغيير الأخير، حيث سلط فريق TechRadar الضوء أيضا على مشاكل التصميم، ولاحظ أن استخدام “واتس آب” لخلفية خضراء داكنة بدلا من اللون الأسود، يعني أن هؤلاء الذين يمتلكون هواتف بشاشات AMOLED، لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من الوضع المظلم – بما في ذلك توفير البطارية.

ويقول TechRadar أيضا إن النص الأبيض الصارخ في الخلفية، “مزعج بعض الشيء للعيون”.

وبالطبع، ما يزال “واتس آب” يختبر الوضع المظلم في النسخة التجريبية، لذا فقد يتغير الأمر قبل إصداره بالكامل، ولكن أحد التحديثات الأكثر إثارة لحد الآن، قد يكون شاملا لبعض العيوب.

 

 

مواد ذات صلة

مؤسس «تليجرام» يحذر من ثغرات في تطبيق «واتسآب» تهدد المستخدمين

مؤسس «تليجرام» يحذر من ثغرات في تطبيق «واتسآب» تهدد المستخدمين

بالخطوات.. طريقة تأمين «واتساب» ببصمة الإصبع على نظامي أندرويد وiOS

بالخطوات.. طريقة تأمين «واتساب» ببصمة الإصبع على نظامي أندرويد وiOS

مزايا سرية لتطبيق «واتسآب».. تعرّف عليها

مزايا سرية لتطبيق «واتسآب».. تعرّف عليها

5 ميزات وتغييرات كبيرة في «واتساب».. تعرّف عليها

5 ميزات وتغييرات كبيرة في «واتساب».. تعرّف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة