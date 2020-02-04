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مسؤول بـ«غرفة جدة»: قرار توطين الصيدلة يوفر 20 ألف وظيفة

مسؤول بـ«غرفة جدة»: قرار توطين الصيدلة يوفر 20 ألف وظيفة
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تواصل – جدة:

أكد نائب رئيس لجنة الصيدليات بالغرفة التجارية والصناعية في جدة سراج عابد، أن القرار الذي صدر بتوطين مهنة الصيدلة سوف يخدم خريجي 29 كلية للصيدلة، حيثُ إن الدراسات تشير إلى وجود المزيد من الصيادلة الباحثين عن فرص عمل بالمملكة.

وقال سراج – وفقاً لـ”الرياض”-: إن عدد صيدليات خدمة المجتمع بالمملكة يبلغ حوالي 9000 صيدلية، موضحاً أنها يمكن أن توفر 20 ألف وظيفة، على اعتبار أن الحد الأدنى لكل صيدلية هو اثنان من الصيادلة.

وأوضح أن القرار سيوفر وظائف للمواطنين، وسيسهم في خفض نسبة البطالة من قرابة 12% حالياً إلى 7%، وهي النسبة المحددة في خطة رؤية 2030.

يذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً يقضي بتوطين مهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها على مرحلتين، تستهدف الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 1 ذي الحجة 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 1 ذي الحجة 1442هـ.

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