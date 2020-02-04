افتتاح أول مسجد في سلوفينيا بعد نصف قرن من تقديم الطلب

تواصل – وكالات:

افتتح يوم أمس الاثنين أول مسجد في سلوفينيا في العاصمة ليوبليانا بعد التغلب على عقبات مالية ومعارضة التيار اليميني بعد 50 عاماً من التقدم بطلب لبناء المسجد.

وقال رئيس الجالية الإسلامية المفتي نجاد غرابوس إن افتتاح المسجد “كان نقطة تحول في حياتنا”.

وأضاف في مؤتمر صحافي: “سلوفينيا هي آخر دولة يوغوسلافية سابقة تحصل على مسجد، مما يجعل ليوبليانا عاصمة بدلاً من بلدة إقليمية على حافة العالم”.

وقدم المسلمون في الدولة ذات الغالبية الكاثوليكية طلباً لبناء المسجد أول مرة في أواخر الستينيات عندما كانت سلوفينيا لا تزال جزءا من يوغوسلافيا الشيوعية السابقة.

وحصلت الجالية أخيراً على تصريح بالبناء قبل 15 عاماً، لكنه واجه معارضة من السياسيين والجماعات اليمينية، فضلاً عن المشكلات المالية.

ويقع المسجد في منطقة شبه صناعية في ليوبليانا، ويشكل المسجد الذي يتسع لما يصل إلى 1400 شخص، قلب المركز الثقافي الإسلامي المؤلف من ستة مبان.

ويضم المركز أيضاً مكاتب الجالية، ومركزاً تعليمياً يشمل مكتبة، ومطعم، وملعبا لكرة السلة، وسكنا لرجال الدين، ومئذنة ارتفاعها 40 متراً.

وجميع المباني مبنية من الخرسانة البيضاء مع الفولاذ والزجاج والخشب، وتوجد بداخل المسجد قبة مصنوعة من القماش الأزرق.