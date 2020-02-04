الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

افتتاح أول مسجد في سلوفينيا بعد نصف قرن من تقديم الطلب

افتتاح أول مسجد في سلوفينيا بعد نصف قرن من تقديم الطلب
0

تواصل – وكالات:

افتتح يوم أمس الاثنين أول مسجد في سلوفينيا في العاصمة ليوبليانا بعد التغلب على عقبات مالية ومعارضة التيار اليميني بعد 50 عاماً من التقدم بطلب لبناء المسجد.

وقال رئيس الجالية الإسلامية المفتي نجاد غرابوس إن افتتاح المسجد “كان نقطة تحول في حياتنا”.

وأضاف في مؤتمر صحافي: “سلوفينيا هي آخر دولة يوغوسلافية سابقة تحصل على مسجد، مما يجعل ليوبليانا عاصمة بدلاً من بلدة إقليمية على حافة العالم”.

وقدم المسلمون في الدولة ذات الغالبية الكاثوليكية طلباً لبناء المسجد أول مرة في أواخر الستينيات عندما كانت سلوفينيا لا تزال جزءا من يوغوسلافيا الشيوعية السابقة.

وحصلت الجالية أخيراً على تصريح بالبناء قبل 15 عاماً، لكنه واجه معارضة من السياسيين والجماعات اليمينية، فضلاً عن المشكلات المالية.

ويقع المسجد في منطقة شبه صناعية في ليوبليانا، ويشكل المسجد الذي يتسع لما يصل إلى 1400 شخص، قلب المركز الثقافي الإسلامي المؤلف من ستة مبان.

ويضم المركز أيضاً مكاتب الجالية، ومركزاً تعليمياً يشمل مكتبة، ومطعم، وملعبا لكرة السلة، وسكنا لرجال الدين، ومئذنة ارتفاعها 40 متراً.

وجميع المباني مبنية من الخرسانة البيضاء مع الفولاذ والزجاج والخشب، وتوجد بداخل المسجد قبة مصنوعة من القماش الأزرق.

مواد ذات صلة

مسجد ينظم مسابقة لتحفيز الأطفال على صلاة الفجر.. الجائزة مفاجأة 

مسجد ينظم مسابقة لتحفيز الأطفال على صلاة الفجر.. الجائزة مفاجأة 

طفل يتلو القرآن بصوت عذب خلال إمامة المصلين بأحد مساجد المملكة (فيديو)

طفل يتلو القرآن بصوت عذب خلال إمامة المصلين بأحد مساجد المملكة (فيديو)

آخر ما نشرته مقطع لمسجد وقت الفجر.. وفاة المعلمة «مها الفريح» في حادث مروري بالقصيم

آخر ما نشرته مقطع لمسجد وقت الفجر.. وفاة المعلمة «مها الفريح» في حادث مروري بالقصيم

مسنّ يلقن لصين درساً قاسياً.. لكمة خاطفة أمام باب المسجد (فيديو)

مسنّ يلقن لصين درساً قاسياً.. لكمة خاطفة أمام باب المسجد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة