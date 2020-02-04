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«المسند»: توقعات بعودة الصقيع ودرجات حرارة تحت الصفر الأسبوع المقبل

«المسند»: توقعات بعودة الصقيع ودرجات حرارة تحت الصفر الأسبوع المقبل
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – الرياض:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، عودة الصقيع مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

وقال المسند في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر”: “ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء نهاية الأسبوع، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “الصفر المئوي والصقيع سيعودان مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية”.

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