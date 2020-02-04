ضرباه حتى الموت.. شرطة حائل تقبض على متهميْن بقتل مواطن وتكشف تفاصيل الجريمة

تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت – بفضل الله تعالى – عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل.

وأوضح المتحدث أنه بعد تكبيل القتيل بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المتهمان بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.