تجنبها.. 4 أسباب للإصابة بالصداع بشكل مستمر

تواصل – فريق التحرير:

كثيراً ما نشعر بالصداع يصاحبه إحساس عدم القدرة علي التركيز من دون معرفة أسبابه، غير أن الباحثين أكدوا على أن الصداع يأتي من أن هناك شيئًا ما يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية، وبالتالي مد الأعصاب من حولها وإطلاق إشارات الألم.

ويوضح تقرير عبر موقع “سيلف” أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الصداع، وهو الصداع النصفي والتوتر والكتلة، كما تقول سوزان هتشينسون ، مديرة مركز أورانج كاونتي للصداع النصفي.

وأوضح التقرير أنه في حالة أنك تعاني من صداع متكرر لمدة أسبوعين، فهذا لا يعني أنك يجب أن تخفف من ألمك بل يجب أن تتوجه لزيارة الطبيب المختص، مشيراً التقرير إلى أنه تتراوح أسباب الصداع المستمر لعدة أسباب ومنها الشعور الدائم بالتوتر والقلق وأشياء أخرى سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، ومنها:

–التوتر

أكد التقرير أنه يمكن أن يساهم التوتر في الإصابة بالصداع، وأيضا عندما تتعرض عضلات الرقبة لمشاكل فأنت تصبح أكثر عرضة للإصابة بالصداع ، كما أن كثرة التفكير تكون من أبرز أسباب التعرض للإصابة بالصداع، ولذا يجب عليك التخلص من هذا الأمر وتقليل فرص التفكير.

–الإجهاد

أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن التعرض المستمر للإجهاد يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع المستمر، والتي تطلب من توخي الحذر والتقليل من الشعور بالإجهاد بشتى الطرق والسعي لتحقيق الراحة النفسية.

–الجفاف

نعم أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بالجفاف تعد من أبرز الأمور المؤدية للشعور بالصداع، وذلك نتيجة لقلة وجود السوائل في الجسم، هذا الأمر الذي يتطلب منك أن تتناول الكثير من السوائل وخاصة الماء تجنبا للإصابة بالصداع.

-الأنيميا

هل أنت مصاب بالأنيميا؟..إذا فأنت أكثر عرضة للإصابة بالصداع، حيث أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تعرضك للإصابة بالأنيميا يزيد من فرص شعورك بالصداع، نتيجة لما تفتقره خلايا الدم من عناصر تحتاجها لحماية الجسم.