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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

للعام الرابع على التوالي.. انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 8%

للعام الرابع على التوالي.. انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 8%
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تواصل – الرياض:

سجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة انخفاضًا بنسبة 8% ما يعادل 10.9 مليار ريال، لتصل إلى 125.5 مليار ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بقيمة التحويلات خلال عام 2018 البالغة 136.43 مليار ريال.

وبذلك تسجل تحويلات الأجانب انخفاضًا للعام الرابع على التوالي، وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة قد تراجعت في أغلبية الأشهر خلال عام 2019، تصدرها شهر فبراير بنسبة 25% لتبلغ قيمة التحويلات خلاله نحو 9.7 مليار ريال بينما شهدت 4 أشهر فقط ارتفاعًا في قيمة التحويلات، تصدرها شهر يناير بنسبة 46%.

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