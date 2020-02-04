للعام الرابع على التوالي.. انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 8%

تواصل – الرياض:

سجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة انخفاضًا بنسبة 8% ما يعادل 10.9 مليار ريال، لتصل إلى 125.5 مليار ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بقيمة التحويلات خلال عام 2018 البالغة 136.43 مليار ريال.

وبذلك تسجل تحويلات الأجانب انخفاضًا للعام الرابع على التوالي، وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة قد تراجعت في أغلبية الأشهر خلال عام 2019، تصدرها شهر فبراير بنسبة 25% لتبلغ قيمة التحويلات خلاله نحو 9.7 مليار ريال بينما شهدت 4 أشهر فقط ارتفاعًا في قيمة التحويلات، تصدرها شهر يناير بنسبة 46%.