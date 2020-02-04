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تسجيل مسرب يكشف تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران

تسجيل مسرب يكشف تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران
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تواصل – وكالات:

كشف تسجيل صوتي مسرب تفاصيل جديدة عن حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران الشهر الماضي، إذ توضح محادثة بين مراقب جوي بمطار طهران وطيار إيراني، علم السلطات الإيرانية منذ البداية بأن الطائرة المنكوبة تم إسقاطها بعد إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وبحسب “سكاي نيوز” جاء في التسجيل الصوتي الطيار وهو يقول للمراقب الجوي: نتحدث إليك من طائرة آسيمان الإيرانية 3768، هناك ضوء، إنه صاروخ، هل هناك شيء ما؟ فجاء رد المراقب بقوله: أنا المراقب الجوي لا أرى شيئا .. على بعد ميل؟ أين ترى ذلك؟، ثم يرد الطيار: أرى ضوء بالقرب من المطار.

ويكشف هذا التسجيل الصوتي المسرب بين برج المراقبة الجوية بمطار طهران وطيار إيراني حقيقة جديدة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، فهو يؤكد علم السلطات الإيرانية منذ البداية بأن الطائرة المنكوبة تم إسقاطها بعد إقلاعها من طهران.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176 شخصاً، لدى تحطمها بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طريقها من طهران إلى كييف يوم الثامن من يناير.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصحة التسجيل، كما أعلن فريق التحقيق الإيراني أن التسجيل الصوتي صحيح، وأن طهران سلمته لمسؤولين أوكرانيين، في إطار التحقيق الذي يجري حول إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية.

وأثار تسريب التسجيل الصوتي، عبر وسائل إعلام أوكرانية، غضب طهران التي أفادت عبر مصادر إعلامية أنها لن تشارك أياً من أدلة التحقيق الخاص بتحطم الطائرة بعد الآن.

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