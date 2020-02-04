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الرياض.. ضبط عمالة وافدة تدير مستودعاً لغش «الأرز» بعلامات تجارية شهيرة (فيديو)

الرياض.. ضبط عمالة وافدة تدير مستودعاً لغش «الأرز» بعلامات تجارية شهيرة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

داهم فريق وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة الرياض أمس (الإثنين) مقراً سكنياً بمدينة الرياض حوّلته عمالة وافدة إلى مستودع لتخزين أرز مجهول المصدر.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الإعلامي فيصل العبدالكريم في حسابه الشخصي بـ”تويتر”، لحظة مداهمة الفريق التابع لوزارة التجارة، مقر المستودع ليجد حوالي ألفي كيس أرز يحمل علامات تجارية شهيرة جاهزة للتوزيع والبيع، إضافة إلى أكياس فارغة تحمل أختاماً لشركات وماركات معروفة للأرز يتم جمعها من المطاعم؛ بهدف إعادة تعبئتها بنوعية أرز رديئة وأقل جودة قبل بيعها في الأسواق.

من جهته، قال رئيس فريق الوزارة بالحملة الأمنية المشتركة، صالح العنزي إن تسويق هذه البضاعة الرديئة يتم على المحلات التجارية الصغيرة في الأسواق، مؤكداً أن المقبوض عليهم ممن ارتكبوا هذه الجريمة التجارية تم تحويلهم للجهات المختصة بالوزارة للتحقيق معهم تمهيداً لتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

 

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