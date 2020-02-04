بالفيديو.. كاميرا مراقبة تكشف لغز جريمة مقتل شاب في حائل

تواصل – حائل:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على جناة، بعد ساعات من ارتكابهم جريمة قتل بحق شاب عشريني، تم العثور عليه جثة هامدة داخل مركبة في القاعد (شمال ‫حائل).

وأسهم في ضبط الجناة وكشفهم كاميرا أحد المستوصفات الخاصة وثقت الحادثة، إذ ظهر أحد الجناة وهو يترك المركبة التي بداخلها الضحية، ليستقل مركبة أخرى ويغادر الموقع، حسب “عكاظ”.

وتلقى رجال الأمن بلاغًا من مواطن أكد فيه وجود شخص داخل مركبة بلا حراك، فيما تظهر عليه آثار الضرب، وإصابات في رأسه، حيث باشر رجال الأمن الموقع، واتضح أن كاميرات المراقبة بأحد المستوصفات الخاصة المجاورة لموقع الحادثة وثقت الموقف، وتمكن رجال الأمن خلال ساعات من القبض على مرتكبي الجريمة.