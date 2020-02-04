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مصادر: إعفاء 5 جنسيات أفريقية من الرسوم والمخالفات مقابل الترحيل

مصادر: إعفاء 5 جنسيات أفريقية من الرسوم والمخالفات مقابل الترحيل
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات بشأن إعفاء المقيمين من 5 جنسيات أفريقية من جميع الرسوم المستحقة للدولة متضمنة رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية المستحقة عليهم، وترحيل من يرغب منهم عن البلاد وفق هذه الفرصة، على أن تكون مدة الإعفاء 3 أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”: إن هذه الآلية ستطبق على مواطني كل من إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد، وتوقيع محاضر مشتركة معهم بهذا الخصوص والإفادة بما يتم، وزودت الجهات المختصة بنسخ من القرارات للمتابعة والتنفيذ.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تسجيل المستحقات على هؤلاء المرحلين ديوناً مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى المملكة، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني، الذي يقدم الدعم الفني للجوازات، إضافة إلى تسجيل رمز مخالفة على نظام الوافدين، فيما تصدر وكالة الوزارة للأحوال المدنية شهادات الميلاد لمن ليس لديهم شهادات.

وكانت لجنة مشكلة من عدد من الوزارات، منها الخارجية والداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والخطوط الجوية السعودية، عقدت اجتماعات بشأن الموافقة على الآلية المعدة من قبل الجهات المعنية لتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة لترحيل الإثيوبيين، عقب ترتيب اجتماع عاجل مع الجانب الإثيوبي لتوقيع محضر مشترك بين الجانبين بهذا الخصوص.

 

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