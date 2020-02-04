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الجيش اليمني يحبط عملية تسلل للحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة

الجيش اليمني يحبط عملية تسلل للحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة
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تواصل – واس:

أحبط الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، عملية تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب “الربع والطربال” الإستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي.

وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

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