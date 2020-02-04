الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير العدل: المماطلة والتهرب من قضاء الديون جريمة جنائية تستوجب السجن (فيديو)

وزير العدل: المماطلة والتهرب من قضاء الديون جريمة جنائية تستوجب السجن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة “جنائية” توقع بها عقوبة السجن.

وشدد الصمعاني، خلال برنامج “في الصورة” على أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين.

وأضاف وزير العدل “هنا في حالة الممطالة وثبوت ذلك، يتحول الأمر من مدني إلى جنائي وهذه المسألة واضحة، قد يكون في البداية يعتقد البعض أنه قد يكون هناك نوع من التساهل وهذا غير صحيح”.

وتابع الدكتور وليد الصمعاني “ننظر في وزارة العدل للأمر من مختلف الزوايا وبموازنة هدفها عدم التأثير على تحصيل الحقوق وهذا هو اختصاص محكمة التنفيذ الأساسي ولم يتأثر بإذن الله”.

 

مواد ذات صلة

«وزير العدل»: لن نسمح لـ «تجار الديون» بالاستفادة من القرار الجديد

«وزير العدل»: لن نسمح لـ «تجار الديون» بالاستفادة من القرار الجديد

«وزير العدل» يكشف دوراً جديداً لمحاكم التنفيذ بشأن تحصيل الديون (فيديو)

«وزير العدل» يكشف دوراً جديداً لمحاكم التنفيذ بشأن تحصيل الديون (فيديو)

رؤساء محاكم التنفيذ يخاطبون «السجون» لإطلاق سراح المحبوسين في قضايا مالية

رؤساء محاكم التنفيذ يخاطبون «السجون» لإطلاق سراح المحبوسين في قضايا مالية

بالخطوات.. «العدل» توضح كيفية إلغاء «إيقاف الخدمات»

بالخطوات.. «العدل» توضح كيفية إلغاء «إيقاف الخدمات»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>