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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ولي العهد ييبحث تطورات أوضاع المنطقة مع رئيس وزراء اليونان

ولي العهد ييبحث تطورات أوضاع المنطقة مع رئيس وزراء اليونان
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تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا في الرياض اليوم الاثنين، مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.

كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.

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